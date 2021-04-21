اليوم السابع
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خالد صلاح
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الدفاع الروسية تعلن بناء أول مدرج استراتيجى للطائرات بمنطقة القطب الشمالى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:00 ص
الدفاع الروسية تعلن بناء أول مدرج استراتيجى للطائرات بمنطقة القطب الشمالى سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو عن بناء أول مدرج لجميع أنواع الطائرات في جزيرة "أرض ألكسندرا" بمقاطعة أرخانجيلسك في القطب الشمالي.
 
وقال شويجو - في تصريحات صحفية، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي)، "إن وزارة الدفاع الروسية قامت ببناء هذا المدرج بطول 3.5كم، وهو يعد الأول من نوعه في منطقة القطب الشمالي، فهذا مشروع فريد من نوعه وسيكون قادرا على استقبال مختلف الطائرات العسكرية والمدنية، مشيرا إلى أن عملية البناء اكتملت العام الماضى.
 
وأكد أن هذا المدرج سيكون مناسبا لهبوط كافة أنواع الطائرات، بما في ذلك الطائرات الاستراتيجية، موضحا أن بناء مطار "تيمب" في أرخبيل جزر "نوفوسيبيرسك" على وشك الانتهاء، لافتا إلى أنه بالتوازي مع ذلك يجري بناء قاعدة عسكرية للفرقة الثالثة لقوات الدفاع الجوي في بلدة تيكسي بجمهورية ياقوتيا.
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مؤخرا عزم بلاده زيادة تواجدها في القطب الشمالي والمناطق الشمالية، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد متعلق بتطوير هذا الأمر.. وقال "إن روسيا دولة شمالية، فأكثر من 70٪ من أراضينا تقع في خطوط العرض الشمالية، وكل ما يحدث في الشمال له أهمية خاصة وقيمة بالنسبة لنا، والحديث لا يدور هنا عن تطوير طريق بحر الشمال فقط".

روسيا

موسكو

الدفاع الروسية

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