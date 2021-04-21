الداخلية تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت غير مرخصة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت "بدون ترخيص" بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام ( 5 وحدة نانو إستيشن، 21 راوتر، 16 سويتش، 27 أكسس بوينت، 2 كيسة كمبيوتر، 1 جهاز لاب توب، عدد من الوصلات الكهربائية لربط الأجهزة ببعضها).

بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.