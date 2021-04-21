الداخلية تضبط شبكة توزيع إنترنت غير مرخصة بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت "بدون ترخيص" بالبحيرة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (2 محطة مقوى إشارة خارجى مزود بطبق، مقوى إشارة خارجى، 8 راوتر، 3 سويتش، مجموعة من الشواحن والمشتركات الكهربائية).

بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.