اليوم السابع
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الداخلية تسقط عصابات منظمة لسرقة صفحات "فيس بوك" برابط وهمى.. فيديو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:46 م
الداخلية تسقط عصابات منظمة لسرقة صفحات "فيس بوك" برابط وهمى.. فيديو القراصنة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الإنترنت، في ضبط عصابات منظمة تسرق الحسابات الشخصية للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم تساومهم بالأموال لاسترادها، وذلك عن طريق إرسال رابط وهمي للمواطنين بمجرد فتحه يستطيع المتهم اختراق الحساب والاستيلاء عليه.

ويمكن للمواطن، التوجه لمديرية الأمن التابع لها محل إقامته، حيث يحرر بلاغًا بقسم تكنولوجيا المعلومات، ويتم بعد ذلك فحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، وذلك من خلال المقار التى تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقى البلاغات بالإدارة، حيث تم تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفنى لتلك البلاغات تنسيقاً وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

وأعلنت وزارة الداخلية، بدء تشغيل مقار تلقى بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير منظومة تلقى بلاغات المواطنين، لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات".

وتم بدء العمل وتلقى بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتى اضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، لتلقى بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.


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