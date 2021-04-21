الداخلية تداهم وكر مخدرات بالإسماعيلية وتضبط 22 طربة حشيش

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسماعيلية ، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (22 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض – 3 سيارات) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.