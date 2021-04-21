اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:46 م
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الداخلية العراقية: العثور على مخزن أسلحة يضم صواريخ ودروع فى بغداد

الأربعاء، 21 أبريل 2021 04:30 م
الداخلية العراقية: العثور على مخزن أسلحة يضم صواريخ ودروع فى بغداد الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على عتاد تضم صواريخ ودروع جنوب شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من اللواء الأول بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومة استخبارية تمكنت من العثور على كدس للاعتدة مدفون في إحدى الفضاءات في منطقة "الخنساء" جنوب شرقي بغداد خلال عملية تفتيش في المنطقة

وأشارت إلى أنه "تم العثور على (13 صاروخ RBG7 ضد الدروع، و16 صاروخ RBG7 ضد الأشخاص، عتاد احادية عيار23 ملم عدد42 اطلاقة، حشوتي قاذفة، حيث تم إتلافها من قبل هندسة ميدان الفرقة".

 
 

 


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الجيش العراقى

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