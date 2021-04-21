اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الداخلية الروسية: 6 آلاف شخص شاركوا فى احتجاجات غير مرخص لها فى موسكو

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:10 م
الداخلية الروسية: 6 آلاف شخص شاركوا فى احتجاجات غير مرخص لها فى موسكو عناصر من الشرطة الروسيه
روسيا - (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية فى العاصمة الروسية أن نحو ستة آلاف شخص من أنصار المعارض الروسى أليكسى نافالنى شاركوا فى احتجاجات غير مصرح بها اليوم الأربعاء فى وسط العاصمة موسكو.

 

وفى الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام روسية عن أنصار نافالنى أن الاحتجاجات شملت عدة مدن روسية، على رأسها موسكو وبطرسبورج، وأن حوالى 15 ألف متظاهر شاركوا فى العاصمة الروسية وحدها.

 

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد دعت يوم الإثنين الماضى المواطنين إلى عدم المشاركة فى فعاليات غير مصرح بها، مؤكدة عدم السماح بزعزعة الاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القانون والنظام.

 

كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميترى بيسكوف أن وحدات حفظ النظام بصدد اتخاذ إجراءات فى حالة حدوث أعمال غير قانونية اليوم الأربعاء. يُذكر أن محكمة فى موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف العام على المدون والمعارض الروسى أليكسى نافالنى فى شهر فبراير الماضي.

 

وأعلن نافالنى من محبسه عبر حسابه على "إنستجرام" أنه أضرب عن الطعام، مطالبًا بالسماح لطبيب مستقل بالتواصل معه وزيارته.

 

وعلى إثر ذلك، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أن لجنة الأطباء قررت نقل المعارض الروسى أليكسى نافالنى من السجن فى مدينة بوكروف بمنطقة فلاديمير إلى المستشفى.

 

 


الداخلية الروسية

روسيا

أخبار روسيا

6 آلاف شخص

احتجاجات غير مرخص

موسكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة