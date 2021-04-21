الداخلية الروسية: 6 آلاف شخص شاركوا فى احتجاجات غير مرخص لها فى موسكو

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية فى العاصمة الروسية أن نحو ستة آلاف شخص من أنصار المعارض الروسى أليكسى نافالنى شاركوا فى احتجاجات غير مصرح بها اليوم الأربعاء فى وسط العاصمة موسكو.

وفى الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام روسية عن أنصار نافالنى أن الاحتجاجات شملت عدة مدن روسية، على رأسها موسكو وبطرسبورج، وأن حوالى 15 ألف متظاهر شاركوا فى العاصمة الروسية وحدها.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد دعت يوم الإثنين الماضى المواطنين إلى عدم المشاركة فى فعاليات غير مصرح بها، مؤكدة عدم السماح بزعزعة الاستقرار واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القانون والنظام.

كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميترى بيسكوف أن وحدات حفظ النظام بصدد اتخاذ إجراءات فى حالة حدوث أعمال غير قانونية اليوم الأربعاء. يُذكر أن محكمة فى موسكو قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ونصف العام على المدون والمعارض الروسى أليكسى نافالنى فى شهر فبراير الماضي.

وأعلن نافالنى من محبسه عبر حسابه على "إنستجرام" أنه أضرب عن الطعام، مطالبًا بالسماح لطبيب مستقل بالتواصل معه وزيارته.

وعلى إثر ذلك، أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية أن لجنة الأطباء قررت نقل المعارض الروسى أليكسى نافالنى من السجن فى مدينة بوكروف بمنطقة فلاديمير إلى المستشفى.