الحكومة تنفى عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة" بزعم عدم توافر موارد مائية

كتبت هند مختار

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة"، نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.