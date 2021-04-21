الحكومة تنفى عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة" بزعم عدم توافر موارد مائية

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة"، نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.
الحكومة تنفى عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة" بزعم عدم توافر موارد مائيةالأربعاء، 21 أبريل 2021 12:11 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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