اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة" بزعم عدم توافر موارد مائية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:11 م
الحكومة تنفى عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة" بزعم عدم توافر موارد مائية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة"، نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل. 
 
 

الدلتا الجديدة

الحكومة

مصطفى مدبولى

الموارد المائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى يستعرض ملفات وتقارير الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:15 ص

رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة بعد زيارته لليبيا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:03 ص

قرار خلال ساعات من وزيرة الصحة بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:12 م

رئيس الحكومة الليبية يقيم مأدبة إفطار لرئيس الوزراء والوفد المرافق

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:39 م

رئيس الحكومة الليبية: تسيير أول رحلة طيران مباشرة إلى مطار القاهرة غدا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة