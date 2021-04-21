الحكومة: المشروع القومى "الدلتا الجديدة" يستهدف تحقيق الأمن الغذائى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومى "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، تواصل المركز مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6مليون م3 يومياً من المياه.

ويعتمد المشروع أيضاً على المياه الجوفية، من خلال ضوابط للسحب والاستخدام، بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.