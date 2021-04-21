التنمية المحلية: تنفيذ 191 مشروعا بـ 1.6 مليار جنيه ضمن حياة كريمة بالغربية

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللواء محمود شعراوي وجه بأهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء منها في التوقيتات المحددة خاصة في القطاعات الخدمية التي ستساعد في تغيير حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الدكتور طارق رحمى، إلى تسخير كافة الامكانيات للالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية والتي يبلغ عددها حوالي 191 مشروع بتكلفة تصل الي 1.6 مليار جنيه وتساهم فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطني القرى المستهدفة.

كما استعرض شعراوي ورحمي، عددا من المشروعات ذات الأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى سيتم تنفيذها خلال العام المالى القادم لتحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات، وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية أخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوي خدمة النظافة ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل عبر دعم المحافظة بالمعدات والالات الجديدة وإنشاء بعض المشروعات بما يساعد في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة ومن بينها تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة وتخصيص قطعة أرض بالجهة المقابلة لمصنع تدوير القمامة بالمحلة ، حيث ترغب المحافظة فى استخدامها كنقطة وسيطة أمام المصنع لتجميع المتولد اليومي من القمامة وكذلك إستخدامها مستقبلا لإقامة مصنع جديد بتكنولوجيا تحويل الملفات إلى طاقة.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات رصف وتطوير الطرق الداخلية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة علي الطرق الرئيسية وتطوير كورنيش طنطا، حيث وجه "شعراوي" بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ تلك المشروعات بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع اللواء محمود شعراوي مع محافظ الغربية جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، وعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها والمساجد وأماكن تجميعات المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة عدم التهاون في تنفيذ الاجراءات الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين، وتكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن علي المنشآت الخدمية ومتابعة الالتزام بمواعيد المحال والمطاعم الصيفية وأعداد المترددين وإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين خاصة في شهر رمضان المبارك.

واستعرض الدكتور طارق رحمي، نتائج الجولات التفقدية التي قام بها مؤخراً وكذا جهود المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام المحال التجارية بمواعيد الفتح والغلق.

وشدد وزير التنمية المحلية، علي ضرورة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية بكل حزم، وطالب بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن خاصة التباعد وأعداد المترددين المسموح بها بما يساعد في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.