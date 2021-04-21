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التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 242 موظفا بمديرية الصحة ببني سويف

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:41 ص
التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 242 موظفا بمديرية الصحة ببني سويف التنظيم والادارة
كتب أحمد حمادة

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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 242 موظفا بمديرية الصحة ببني سويف، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
 
وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
 
من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
 
 
 

التنظيم والادارة

التسوية للموظفين

مديرية الصحة ببني سويف

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