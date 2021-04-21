التحقيقات: المتهمان بسرقة توك توك بالخليفة اعتادا الإجرام ولهما معلومات جنائية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، أن المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه وإصابة قائده في منطقة الخليفة، اعتادا الإجرام ولهما معلومات جنائية سابقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "مصاب بجرح طعنى".

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما إلى دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وحال سيرهما بدائرة القسم فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، ما أدى لحدوث إصابته والاستيلاء منه على (مركبة التوك توك، مبلغ مالى، هاتفه المحمول) كرها ًعنه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط سلاح أبيض "مطواه" وعصا خشبية المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.