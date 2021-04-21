البيت الأبيض يقدم حوافز ضريبية للشركات لتشجيعها على تطعيم موظفيها

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن البيت الأبيض يحاول التغلب على تراجع الطلب على جرعات لقاحات كورونا، من خلال تقديم حافز ضريبي للشركات لمنح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر للحصول على التطعيم. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في تقديم 200 مليون جرعة من فيروس كورونا في أول 100 يوم له في منصبه.

وقالت الوكالة إنه أكثر من 50٪ من البالغين فى الولايات المتحدة تم تطعيمهم الجرعة الأولى على الأقل فى الوقت الذى يتم فيه تسليم حوالي 28 مليون جرعة لقاح كل أسبوع. ولكن خلال الأسبوع الماضي ، تباطأت وتيرة التطعيم في الولايات المتحدة بشكل طفيف. يعد هذا جزئيًا انعكاسًا للاضطرابات الناجمة عن "التوقف المؤقت" في تقديم لقاح جونسون أند جونسون لمراجعة السلامة ، ولكن أيضًا لتراجع الاهتمام باللقاحات في العديد من الأماكن رغم فتح باب التطعيم لجميع أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.

مع تقدم برنامج التطعيم ، تعتقد الإدارة أنه سيزداد صعوبة الحفاظ على الوتيرة الحالية التي تبلغ حوالي 3 ملايين جرعة في اليوم. ولا يزال ما يقرب من 130 مليون أمريكي لم يتلقوا جرعة واحدة بعد.

في خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم الأربعاء ، ناقش بايدن الجهود المبذولة لتوسيع توزيع اللقاح والوصول إليه في الأشهر الثلاثة الأولى له في منصبه ، وتحديد أحدث خطط إدارته لتحفيز المزيد من الأمريكيين على الحصول على اللقاحات.

أظهرت الدراسات الاستقصائية أن نسبة المتقدمين للحصول على اللقاح انخفضت ، لكن مسئولي الإدارة يعتقدون أنه يتعين عليهم جعل التطعيم أسهل وأكثر جاذبية ، خاصة بالنسبة للأمريكيين الأصغر سنًا الذين هم أقل عرضة لخطر الفيروس ولا يشعرون بنفس الإلحاح للحصول عليه. وهذا يعني تقديم الحوافز والتشجيع للحصول على اللقاح وكذلك إزالة العقبات أمام عملية التطعيم.

وأعلن بايدن عن إطلاق ائتمان ضريبي للشركات الصغيرة لتوفير إجازة مدفوعة الأجر لأولئك الذين يتم تطعيمهم أو الذين قد يحتاجون إلى إجازة للتعافي من الآثار الجانبية.وسيتم الدفع من حزمة الإغاثة البالغة 1.9 تريليون دولار التي تم تمريرها الشهر الماضي ، وسيوفر التحفيز الضريبي رصيدًا يصل إلى 511 دولارًا في اليوم لكل موظف للشركات التي يعمل بها أقل من 500 عامل لضمان عدم تعرض هؤلاء العمال أو الشركات لعقوبة عند الحصول على التطعيم.

كما يدعو البيت الأبيض أرباب العمل الأكبر حجمًا ، الذين لديهم المزيد من الموارد ، إلى تقديم نفس المزايا لموظفيهم ، وإقامة حملات للتثقيف والتشجيع على اللقاحات حتى يحصل عمالهم على اللقاحات.

وفقًا للبيت الأبيض ، تلقى 43٪ فقط من البالغين العاملين جرعة واحدة على الأقل.