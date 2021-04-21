البيت الأبيض: بايدن وهاريس يلقيان خطابا حول العدالة بعد الحكم على قاتل فلويد

كتبت رباب فتحى

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس سيلقيان ملاحظات حول الحكم الصادر بحق الضابط ديريك شوفين، المتهم فى مقتل جورج فلويد، في وقت لاحق من مساء اليوم.

وقال أحد المساعدين من البيت الأبيض، إن البيان الذى يستعد بايدن لإلقائه كان مكتوبًا بالفعل ولكن تم تحديثه، وسيتضمن موضوعات حول الشفاء والعدالة.

كان المساعدون يعملون على لغة البيان الرئاسي على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. كانت هناك لغة مختلفة معدة لنتائج مختلفة في المحاكمة ، على الرغم من أن جميع النسخ تضمنت اعترافًا بالتأثير الناتج عن وفاة فلويد.

وشاهد بايدن إعلان الحكم من الجناح الغربي.

وأوضح الرئيس الأمريكى، وجهة نظره بشأن المحاكمة في وقت سابق اليوم عندما أجاب على سؤال مراسلة CNN كايتلان كولينز في المكتب البيضاوى، قائلاً إنه كان يصلي من أجل "الحكم الصحيح" واقترح أنه وجد الأدلة التي قدمها الادعاء "دامغة".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، لن يلقى خطابه المخطط الليلة حول البنية التحتية بسبب استعداد محكمة أمريكية النطق بالحكم فى قضية شغلت الرأى العام على مدار 3 أسابيع، وهى قضية اتهام الضابط ديريك شوفين، بالتورط فى قتل جورج فلويد.

وقال البيت الأبيض في بيان قُدم إلى تجمع الصحفيين: "بسبب الإعلان عن الحكم قريبًا في محاكمة شوفين ، تمت إعادة جدولة ملاحظات الرئيس على خطة الوظائف الأمريكية بعد جولته الافتراضية في بروتيرا".

وكان من المفترض أن يلقى بايدن ملاحظات حول اقتراحه بشأن البنية التحتية، بعد المشاركة في جولة افتراضية لمرفق بطاريات بروتيرا الكهربائية في ساوث كارولينا.

أدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بجميع التهم من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة هينيبين.

وجد المحلفون الاثني عشر أنه مذنب بارتكاب جريمة قتل غير مقصود من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة جورج فلويد في مايو 2020.