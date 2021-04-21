الاختيار 2.. ننشر أسماء وأدوار 13 إرهابيا خططوا لاغتيال الشهيد محمد مبروك

كتب إيهاب المهندس

عرض مسلسل "الاختيار2"، مخطط اغتيال الشهيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، ما دفع الكثيرين للبحث فى خلفية القضية للوقوف على ملابسات الحادث، وبالنظر فى أوراق قضية "أنصار بيت المقدس"، التى أودعتها الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، ذكرت الحيثيات أسماء الإرهابيين المتورطين باغتيال الشهيد "مبروك".

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، كما تناولت أقوال مجرى التحريات والذى تحدث عن واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك فى ليلة 11 نوفمبر 2013، بالتفصيل والأدوار التى قام بها المتهمين، وهى :

1ـ الإرهابى توفيق فريج "متوفى" كلف المتهمين بارتكاب الواقعة ضد الضابط الذى حرر محضر التحريات المتهم فيه الرئيس المعزول.

2ـ المتهم الثانى الإرهابى محمد عفيفى كلف بتحديد محل إقامة الشهيد مبروك، وشارك فى واقعة الاغتيال.

3ـ المتهم الثالث بأمر الإحالة الإرهابى محمد بكرى هارون شارك فى تحديد محل الإقامة الشهيد مبروك وشارك فى واقعة الاغتيال.

4 ـ المتهم الإرهابى محمد عويس رقم 43 بأمر الإحالة، أمد المتهم الثالث بصورة للشهيد مبروك وبيانات سيارته.

5ــ المتهم محمد سيد منصور "متوفى" شارك فى التحضير للواقعة على أحد مقاهى مدينة نصر، وشارك فى واقعة الاغتيال.

6ـ المتهم الإرهابى أشرف الغرابلى رقم 11 بالدعوى شارك فى الواقعة وراقب تحرك المجنى عليه.

7ـ المتهم الإرهابى عمرو محمد مصطفى عبد الحميد رقم 26 بأمر الإحالة، شارك فى الواقعة وكان من فريق مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.

8ـ المتهم وسام مصطفى سيد رقم 27، شارك فى الواقعة وكان المكلفين مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.

9 ـ المتهم محمد محسن علي "متوفى"، شارك فى الواقعة.

10 ـ المتهم فهمى عبد الرؤوف "متوفى" ، شارك فى الواقعة.

11ـ المتهم أحمد عزت، رقم 28 بأمر الإحالة انتظر المتهمين الذين نفذوا الواقعة وأمن طريق هروبهم، وسلمهم لوحات معدنية لوضعها على السيارة المستخدمة فى الحادث.

12ـ المتهم أنس إبراهيم رقم 29 بأمر الإحالة، شارك فى تهريب المتهم الثانى وكان ينتظره بسيارة فى أحد الشوارع القريبة من مكان الحادث.

13ـ المتهم محمد عبد التواب رقم 14 بأمر الإحالة، شارك فى محاولة القتل الأولى، والتى لم تنفذ.

وبالنسبة للمتهمين الذين مازالوا على قيد الحياة، جميعهم مقبوضا عليهم وفى انتظار فصل محكمة النقض فى طعونهم على أحكام الإعدام والمؤبد، التى أصدرتها الدائرة 28 إرهاب.