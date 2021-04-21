الأوقاف تخصص مكافأة تحفيزية للمديريات لتوزيع صكوك الأضاحى

كتب على عبد الرحمن

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي لعام 1442هـ / 2021م بوزارة الأوقاف، عن مكافأة تحفيزية قدرها (2500 جنيه) لكل 100 صك تحققها أي مديرية من المديريات خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مكافأة إضافية قدرها (2500 جنيه) لقيادات أعلى بالمديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقع بروتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، وقالت وزارة الأوقاف، إن البرتوكول يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ويتضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رؤوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.