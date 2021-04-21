الأمير هارى يعود إلى أمريكا دون حضور عيد ميلاد جدته الملكة إليزابيث

وكالات الأنباء

أعلنت وسائل الإعلام البريطانية، أن الأمير هارى عاد إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الثلاثاء، قبل 24 ساعة فقط من يوم عيد ميلاد جدته الملكة إليزابيث.

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وصل الأمير هارى، إلى لوس أنجلوس أمس الثلاثاء، على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية ثم توجه إلى منزله فى مونتيسيتو، بولاية كاليفورنيا.

وذكرت الصحيفة، أن عودته قبل 24 ساعة فقط من يوم عيد ميلاد جدته، تعنى أنه لن يحضرعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، وتقضى الملكة عيد ميلادها لأول مرة منذ أكثر من سبعة عقود بدون زوجها الأمير فيليب.

وشوهدت سيارة هارى خارج قصره فى مونتيسيتو، حيث يعيش مع زوجته وطفله، أرتشى هاريسون. ومن المتوقع أن يخضع فى الوقت الحالى لعزل صحى، أوصى به مركز السيطرة على الأمراض للمسافرين الدوليين، لمدة 10 أيام.

وحضر الأمير هارى جنازة جده الأمير فيليب، الذى توفى الجمعة الموافق 9 أبريل عن 99 عاما.