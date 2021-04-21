الأمن العام يداهم بؤر إجرامية بالقليوبية ويضبط أسلحة و27 "ديلر" مخدرات

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (8) قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة عدد 11 متهما، وضبط (22) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة)، بحوزة 27 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، وضبط (3) متهمين مراقبين، وضبط (4) قطع سلاح أبيض، وتنفيذ (7140) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار شن الحملات.