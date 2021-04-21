افتتاح توسعات المدرسة الثانوية الزراعية بحى غرب أسيوط ضمن "حياة كريمة"

أسيوط – فريق المحافظات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جناحى توسع بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بتكلفة 10 مليون و400 ألف جنيه ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة فى قطاع التعليم ، رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ، وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية والنائب محمد حمدى دسوقى والنائب مصطفى بدران والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى المنطقة.

وقام المحافظ بإفتتاح جناحى توسعة بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بحى غرب ، والتى تم إنشائهما بتكلفة 10 مليون و400 ألف جنيه بإجمالى عدد فصول 55 فصلاً دراسيًا ، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض الفصول الدراسية بالمدرسة والتقى بالطلاب والمعلمين بالمدرسة وطالبهم بالجد والاجتهاد والالتزام بالتعليم واكتساب المهارات والخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل عقب التخرج ، كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ معرض المنتجات الزراعية والألبان ومشتقاتها والتى تم تضنيعها بمعامل المدرسة بمشاركة المعلمين والطلاب وفقًا للمعاير والمواصفات الصحية ، كما تفقد معرض منتجات الأثاث المنزلى والذى تم تصنيعه بورش المدرسة.

وأشاد المحافظ – خلال الافتتاح – بالمنتجات المعروضة داخل المعرض وجودتها مطالبًا بضرورة تنظيم معارض لتلك المنتجات بحى غرب لبيع المنتجات وحث الطلاب والمعلمين على الإنتاج والتفانى فى العمل.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية فى إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة "حياة كريمة " تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم ، بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالى عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه ، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جارى العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه مشيرًا إلى أن إجمالى المدارس المنفذة والجارى تنفيذها فى خطة إنشاءات هيئة الابنية التعلمية بالمحافظة للعام المالى 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالى عدد 2162 فصل دراسى بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود ودور منطقة هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة فى توريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسى للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التى تم استلامها ابتدائياً للعام المالى 2020 / 2021 لافتًا إلى إنه تم فى وقت سابق وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا ، ووضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى سيتم إنشائها على مساحة 4387 متر بإجمالى 56 فصل دراسى على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسى القادم 2021 / 2022 لاستيعاب الاقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.



محافظ اسيوط مع الطلاب



محافظ اسيوط يتابع منتجات المعرض



محافظ اسيوط يتفقد منتجات المعرض