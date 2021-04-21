اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:18 م
خالد صلاح
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استلام أكثر من 7300 طن قمح بمواقع التخرين فى أول أسبوع التوريد ببنى سويف

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:09 م
استلام أكثر من 7300 طن قمح بمواقع التخرين فى أول أسبوع التوريد ببنى سويف حصاد محصول القمح - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، عن انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 7 آلاف و315 طن، وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجارى، وقبل بداية أعمال التوريد صباح اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2020/2021 ، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين .

تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ، وهيئة سلامة الغذاء، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد ، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة ، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل 333 ألف و556 طناً ، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة ، وشون ترابية ، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم ، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة .

 

 

 


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