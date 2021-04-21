استدعاء مالك مخزن للأدوية والمنشطات غير المرخصة فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بالتحفظ على 353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات، تم ضبطها بحوزة مدير مخزن غير مرخص فى الجيزة، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.

كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء مالك المخزنين التحقيق معه بشأن تلك الأدوية والمنشطات المضبوطة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات، تورط مدير مسئول عن مخزن غير مرخص بالجيزة، في تجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركياً، وغير مسجلة بالجهات المختصة، وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

تم ضبط المتهم وبتفتيش المخزن عثر على (353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات، ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة)، وبتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مخزن آخر عثر بداخله على (5 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المختصة).

وبمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.