إنهاء تنفيذ 80% من أعمال الإنشاء لمبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة ممثلة فى المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، أن التأمين الصحى الشامل هو الانتقال إلى واقع جديد من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال جولة رسمية بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحي الشامل الجديد من خلالها، وكذلك تفقد الأعمال الإنشائية لمبنى الجناح البحرى فى المستشفى بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لها.

وشملت الجولة التفقدية المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العنايات المركزة للكبار والأطفال ولحديثي الولادة)، كما تضم المستشفى أقسام الباطنة والقلب، الأوعية الدموية، الأطفال، العمليات، الجراحة العامة والمناظير، العظام والقلب والصدر، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، الأشعات، والمعامل والتحاليل)، لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة الآمنة للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سرير داخلي، وحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، وحدة قسطرة القلب، أقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سرير، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، قسم الأشعة، 4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.

وبحسب تأكيدات هيئة الرعاية الصحية فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال الإنشاء لمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى وبدء تشغيله.