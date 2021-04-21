إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق السويس- القاهرة

السويس - سيد نون

أصيب 7 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بيجو، اليوم الأربعاء، بطريق السويس - القاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، وكان اللواء محمد الألفي، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة 7 ركاب رقم " ط ف و 3492" بطريق السويس - القاهرة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس بتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصابين تم استقبلهم بقسم الطوارئ بمستشفى العام، لافتا إلى أن أغلب الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات وكسور، وأضاف المصدر، أن أسماء المصابين هم عزت محمد عبد الله، 65 سنة، كسر بالزارع الأيمن، وغريب عبد الغنى محمد، 39 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيمن، وزينب النبوى أحمد 33 سنة، كدمات وسحجات، وبسنت حامد حسن 21 سنة، اشتباه كسر فى العمود الفقرى، وهدى عبد الرحمن على 56 سنة، جروح بالوجه وكدمات، ومحمود بيومى حنفى 50 سنة اشتباه كسر بالضلوع، وعلم الدين محمد سامى 45 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيسر.