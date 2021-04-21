إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 17 شخصا، صباح اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث تصام بين سيارتى ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى "أسوان - القاهرة" بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية، ووجود مصابين، ووجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بتحرك سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 17 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكان الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" شهد قبل يومين إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل، بالقرب من مدخل أسوان الجديدة شمال مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.