اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث احتراق سيارة نقل محملة بالملح بطريق السويس القاهرة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:03 ص
إصابة شخصين فى حادث احتراق سيارة نقل محملة بالملح بطريق السويس القاهرة حريق سيارة - أرشيفية
السويس - سيد نون

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أصيب شخصان فى حادث اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالملح بطريق "السويس - القاهرة"، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من إخماد الحريق بالسيارة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بالملح بطريق السويس - القاهرة، وانتقلت سيارة الحماية المدنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران التى اشتعلت بالسيارة التى كانت محملة بالملح.

 

كما قامت إدارة مرور السويس وقوات تأمين الطرق بإزالة أثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة.

 

 


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