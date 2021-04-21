إسبانيا تضع خطة لإنهاء ارتداء "الكمامة" فى أغسطس

فاطمة شوقى

أعربت الجمعية الإسبانية للطب الوقائى والصحة العامة Sempsph عن تفاؤلها بشأن تطور عملية التطعيم فى البلاد، وقالت "نعتقد أن اليوم الذى يمكننا فيه إنهاء إلزامية ارتداء الكمامة فى إسبانيا اقترب كثيرا".

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إلى أن الجهات الصحية الإسبانية التى تندرج منها الجمعية الإسبانية للطب الوقائى، تخطط فى الوقت الحالى لإنهاء إلزامية ارتداء الكمامة فى البلاد بداية من شهر اغسطس، وحتى نهاية العام الجارى.

واعتبر رئيس الجمعية الإسبانية للصحة العامة رافائيل أورتى، فى مقابلة مع بوابة Redacción Médica أن "هذا الاجراء الذى يشير إلى العودة إلى ما يمكن أن نسميه بالحياة الطبيعية فى إسبانيا

وأكد أورتى "سنترك القناع عندما يتم تطعيم 50 أو 70 % من السكان ، وسيعتمد ذلك على معدل التطعيم. أود أن أصدق أنه سيحدث هذا في الصيف ، في أغسطس".

ومن جانبه قالت جوليان دومينيجيز ، اخصائية وأحد اعضاء الجمعية الاسبانية، إن "بالفعل سنتخلى عن الكمامة فى وقت قريب ولكنه سيكون فى نهاية العام الجارى ، عندما يكون لدينا مناعة سكانية تبلغ 70%".

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى الوقت الحالى ، سيستمر ارتداء الكمامات حتى بعد انهاء حالة الطوارئ فى 9 مايو ، حيث أن لدى الحكومة ومجتمعات الحكم الذاتي القانون 2/2021 ، المؤرخ 29 مارس ، بشأن تدابير الوقاية والاحتواء والتنسيق العاجلة لمواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن كورونا تم تعميده باعتباره "قانون الوضع الطبيعي الجديد '' ، ويهدف إلى وضع تدابير الوقاية والاحتواء والتنسيق العاجلة اللازمة لمواجهة الأزمة الصحية .

هذا القانون هو الذي ينص على أن القناع إلزامي في كل من الأماكن المفتوحة والمغلقة ، على الرغم من أنه يفكر في سلسلة من الاستثناءات. وستكون القاعدة سارية المفعول حتى تعلن الحكومة انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.