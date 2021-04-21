إحالة متهمين بالنصب على مواطنين فى القاهرة الجديدة للمحاكمة العاجلة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة شخصين للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين ممن لديهم مخالفات في البناء، ويرغبون في تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين زعم أنه مهندس مدني، ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسئولة، يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التي أثبتت تورطهما في النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.