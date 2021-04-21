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إحالة المتهمين بالشروع فى قتل سيدة بآلة حادة بمنطقة السلام للمحاكمة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:13 م
إحالة المتهمين بالشروع فى قتل سيدة بآلة حادة بمنطقة السلام للمحاكمة محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بإحالة شخصين للمحاكمة العاجة، لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بدائرة قسم شرطة السلام.

وكانت نيابة السلام استمعت لأقوال المجنى عليها والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.

كما أقرت المجنى عليها بأنها قررت التنازل عن شقتها تفاديا للمشاكل لكنهم قاموا بخصم مبلغ كبير من ثمن الشقة لترميمها، مما جعلها تتنازل عن فكرة البيع، فتعدوا عليها بالضرب باستخدام اله حادة محدثين لها عدة إصابات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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