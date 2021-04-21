أول تعليق من صديقة جورج فلويد بعد إدانة الشرطى المتسبب بقتله.. فيديو

كتب آسر أحمد

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، نسبه الكثيرين لـ كورتنى روس، صديقة جورج فلويد المقربة، الذى لقى مصرعه العام الماضى، على يد ضابط شرطة فى ولاية مينيابوليس الأمريكية.

وظهرت صديقة فلويد، فى مقطع الفيديو الذى تداول عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى أمام مبنى المحكمة، لحظة النطق بالحكم على الشرطى ديريك شوفين، الذى تسبب فى مقتل فلويد، وقالت: "أعلم أنه ضحى بحياته ليحدث كل هذا، ويعاد فتح قضايا الآخرين".

George Floyd's girlfriend, Courteney Ross, reacts to Derek Chauvin being convicted of murder in Minneapolis:



"I know that he gave his life so that other people's cases can get reopened." pic.twitter.com/Gj540eblGX — Nicholas Bogel-Burroughs (@NickAtNews) April 20, 2021

تم نقل شوفين إلى مرفق إصلاحية مينيسوتا، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الإصلاح فى مينيسوتا سارة فيتزجيرالد، والتى تقع فى ستيلووتر، على بعد حوالى 25 ميلاً شرق وسط مدينة مينيابوليس.

وقد يواجه شوفين ما يصل إلى 40 عامًا فى السجن بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، وما يصل إلى 25 عامًا فى جريمة القتل من الدرجة الثالثة وما يصل إلى 10 سنوات للقتل غير العمد.



صديقة جورج فلويد

فى نفس السياق، توصى إرشادات مينيسوتا بإصدار الأحكام بالسجن حوالى 12.5 عامًا لكل تهمة قتل وحوالى أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد فى هذه الحالة، طلبت الدولة حكمًا أكثر صرامة مما تنص عليه التوصيات.

ومن المتوقع أن يُحاكم الضباط الثلاثة الآخرون الذين يواجهون اتهامات في وفاة فلويد معًا في أغسطس، حيث يعتبر كل من تو ثاو وتوماس لين وجي ألكسندر كينج متهمون بالمساعدة والتحريض على القتل العمد من الدرجة الثانية والمساعدة والتحريض على القتل الخطأ من الدرجة الثانية.