أول تعليق من صديقة جورج فلويد بعد إدانة الشرطى المتسبب بقتله.. فيديو

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، نسبه الكثيرين لـ كورتنى روس، صديقة جورج فلويد المقربة، الذى لقى مصرعه العام الماضى، على يد ضابط شرطة فى ولاية مينيابوليس الأمريكية.

وظهرت صديقة فلويد، فى مقطع الفيديو الذى تداول عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى أمام مبنى المحكمة، لحظة النطق بالحكم على الشرطى ديريك شوفين، الذى تسبب فى مقتل فلويد، وقالت: "أعلم أنه ضحى بحياته ليحدث كل هذا، ويعاد فتح قضايا الآخرين".

George Floyd's girlfriend, Courteney Ross, reacts to Derek Chauvin being convicted of murder in Minneapolis:



"I know that he gave his life so that other people's cases can get reopened."