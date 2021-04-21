أنت تسأل والوزير يجيب.. مبادرة جديدة لـ"الأوقاف" للرد على شكاوى المواطنين

وقالت الوزارة إنه من شروط قبول الشكوى، أن تكون الشكوى جدية ومؤيدة بالمستندات، ومرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومي للشاكي، ورقم هاتفه الشخصي للتواصل، مؤكدة أنه في حالة التجاوز في العرض أو الإساءة لأي شخص أو جهة أو تقديم معلومات غير صحيحة، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا.

واعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى وقت سابق مبلغًا وقدره 35,445,000 جنيه (خمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) من الموارد الذاتية، لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 / 2021م، وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إن القرار يأتى ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وإنشاء مساجد جديدة، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام، وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.