أخلاق الصائمين.. اعرف سبب نزول قول الله "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"

كتب على عبد الرحمن

ينشر "اليوم السابع"، على مدار شهر رمضان المبارك، حلقات يومية لعدد من علماء وزارة الأوقاف يتحدثون خلالها عن الأخلاق التى يجب أن يتخلق بها كل مسلم بشكل عام وكل صائم بشكل خاص، نتحدث خلالها عما يجوز ولا يجوز أن يفعله الصائم.

وفى حلقة اليوم يقول الشيخ أحمد عبد الهادى، إمام بوزارة الأوقاف، إن أداء الأمانة قائلاً: "بداية نوضح أن الأمانة ليست فقط الودائع التى يودعها الناس عند بعضهم البعض ولكن دينك أمانة ووظيفتك أمانة، ولقد أمرنا الله جل وعلا فى كتابه الأمين بأداء الأمانات فقال سبحانه وتعالى :" إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا".

وتابع عبد الهادى: "ونعجب أشد العجب حينما نعلم سبب نزول هذه الآية، حيث ذكر المفسرون أن النبى صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة أراد أن يصلى داخل الكعبة فسأل عن مفتاح الكعبة فقالوا هو موجود عند رجل اسمه عثمان بن طلحة، فسأل هذا الرجل ليأخذ منه المفتاح فرفض وطلب من سيدنا على رضى الله عنه أن يحضر المفتاح، فرفض الرجل فأخذ سيدنا على رضى الله عنه بالقوة، فما كان الله ليرضى بذلك فأنزل فيه قوله سبحانه وتعالى:" إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً".

واختتم الشيخ أحمد عبد الهادى: "فأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب بأن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة الذى لم يكن مسلما فتعجب عثمان وقال له أخذته عنوة ثم ترده إلى فقال له لقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى إلى يوم الدين، فكان هذا سببا فى إسلام سيدنا عثمان وأعطاه النبى صلى الله عليه وسلم المفتاح وقال: "يا عثمان هو فيكم إلى يوم القيامة لا يغلبه عنكم إلا ظالم"