اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:55 م
خالد صلاح
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7 أعراض لـ كورونا تستدعى الحجز فى المستشفى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:34 م
7 أعراض لـ كورونا تستدعى الحجز فى المستشفى.. إنفوجراف كورونا

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مؤخرا وبعد الإصابات المتزايدة في حالات كورونا بات آلاف المصابين يتلقون بروتوكولات العلاج في منازلهم إلا أن هناك عدد من الأعراض التى يجب على مقدمى الخدمات الصحية التعامل معها بجدي وحجز المصابين بها في المستشفيات لتلقي العاج اللازم وخضوعهم للفحص المسنمر على مدار الساعة.

من ضمن الأعراض التي تتطلب حجز المصاب بالمسنشفي هو الشعور بصعوبة في التنفس أو الإحساس بآلام بالصدر والتراجع في مستويات الأكسجين بالدم والذى يظهر من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل.

أعراض لـ كورونا تستدعى الحجز بالمستشفى
أعراض لـ كورونا تستدعى الحجز بالمستشفى

 

ضمن الأعراض التي يجب على مصابيها الحجز في الميتشفيات هو الهذيان أو الشعور بالارتباك أو الإحساس الدائم بالنعاس، وإذا ازرقت شفاه المصاب لأنها تدل على وجود مشاكل بالرئة والتي تستدعي الحجز داخل العناية المركزة.

سخونة الجسم باستمرار أو بدرجات عالية في حال عدم الاستجابة للمخفضات ضمن أهم الأعراض التى تستدعي الحجز بالمستشفي، بالإضافة إلى الإسهال الشديد الذى لا يتوقف لمدة تزيد عن اليوم الواحد، والسعال الجاف المستمر الذى ينشط أثناء ساعات النوم لأنه قد يكون ذلك إحدى العلامات الهامة لتمكن الفيروس من رئة المصاب.

 

 

أعراض لكورونا تتطلب دخول المستشفى
 

الشعور بصعوبة في التنفس أو الإحساس بآلام بالصدر

التراجع في مستويات الأكسجين بالدم  

الهذيان أو الشعور بالارتباك أو الإحساس الدائم بالنعاس

الشفاه الزرقاء إذ أنها تشير إلى وجود مشاكل بالرئة

سخونة الجسم باستمرار أو بدرجات عالية في حال عدم الاستجابة للمخفضات

الإسهال الشديد الذى لا يتوقف لمدة تزيد عن اليوم الواحد

السعال الجاف المستمر الذى ينشط أثناء ساعات النوم

 


اعراض كورونا

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فيروس كورونا

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