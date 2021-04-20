5 فوائد لتناول الفول فى السحور.. إنفوجراف

الفول.. من الأكلات الرئيسية التى يعتمد عليها الكثيرين فى وجبة السحور خلال شهر رمضان، ويُشير المعهد القومى للتغذية إلى أنه لتلك العادة عددا من الفوائد الصحية، فالفول من البقوليات، وغنى بالألياف ومصدر للبروتين النباتى، كما أنه مصدر للنشويات المُعقدة.

ونصح المعهد القومى للتغذية، بعدم الإفراط فى إضافة الملح أو الزيت أو الطحينة، والاكتفاء بقليل من الملح وملعقة صغيرة من الزيت وإضافة الليمون والكمون للنكهة.

ويستعرض الإنفوجراف التالى، الفوائد الصحية لتناول الفول فى السحور.