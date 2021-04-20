27 أبريل.. الحكم على أسامة حسن لاعب الزمالك السابق فى اتهامه بسب شوبير

كتب محمد أبو عوض- أحمد حسنى

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تحديد جلسة 27 أبريل الجارى، للحكم على أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، وذلك لاتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير.

كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، اخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.

وقال الإعلامى في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، وأنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.