‏رئيس جامعة طنطا: تطوير مستشفى الباطنة الجامعى بالجهود الذاتية

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، أنه تم إعداد استراتيجية لتطوير المستشفيات الجامعية بطنطا لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى فى محافظات الدلتا، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق الاستدامة فى شتى القطاعات.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة ونائبه الدكتور كمال عكاشة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعمال تطوير جديدة بمستشفى الباطنة الجامعى بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية من ابناء الغربية.

وأفاد الدكتور ‏أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، أن الافتتاحات الجديدة ضمت وحدة العلاج الاقتصادى والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وفق معايير الجودة العالمية ، وتشمل أجنحة مميزة وتعمل بنظام التأمين الصحى أو النظام الاقتصادى أو خدمة أعضاء هيئة التدريس.

‏وأضاف ‏الدكتور محمد البديوى مدير مستشفى الباطنة الجامعى بطنطا، أن الافتتاحات الجديدة شملت كذلك وحدة عناية مركزة فائقة الجودة ‏بطاقة استيعابية 18 سرير لخدمة المرضى، وتشمل وحدة للغسيل الكلوى ووحدة للتنفس الصناعى وجهاز أشعة محمول وجهاز موجات صوتية محمول.

شارك فى الافتتاح الدكتور فواد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق ، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى، والدكتور لؤى الأحول، والدكتور محمد حنتيرة، والدكتور محمد عنبة، والدكتور جمال النجار، والدكتور وليد سامى.