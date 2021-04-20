يونيسيف: مخاوفنا بشأن تأثير الصراع على الأطفال بإقليم "تيجراى" الإثيوبى تحققت

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قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف" جيمس الدر إن القلق الشديد والمخاوف التي كانت لدى المنظمة الأممية منذ البداية بشأن الأضرار الذي ستحلقه الأزمة بالأطفال في إقليم "تيجراي" الإثيوبي بدأت تتحقق.

وكانت قد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أنه بعد أشهر على اندلاع القتال فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، يزداد القلق البالغ إزاء محنة الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنرييتا فور، أن المعروف عن تأثير الصراع "قليل جدا" ومع ذلك فهو يثير القلق، والمصدر هو "تقارير محدودة للشركاء وتقييمات للأمم المتحدة".

وأضافت "ما يشغلنا هو أن ما لا نعرفه يمكن أن يكون أكثر إثارة للقلق".