اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:13 م
خالد صلاح
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يونيسيف: مخاوفنا بشأن تأثير الصراع على الأطفال بإقليم "تيجراى" الإثيوبى تحققت

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:33 م
يونيسيف: مخاوفنا بشأن تأثير الصراع على الأطفال بإقليم "تيجراى" الإثيوبى تحققت يونيسيف - أرشيفية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسيف" جيمس الدر إن القلق الشديد والمخاوف التي كانت لدى المنظمة الأممية منذ البداية بشأن الأضرار الذي ستحلقه الأزمة بالأطفال في إقليم "تيجراي" الإثيوبي بدأت تتحقق.

وكانت قد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أنه بعد أشهر على اندلاع القتال فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، يزداد القلق البالغ إزاء محنة الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنرييتا فور، أن المعروف عن تأثير الصراع "قليل جدا" ومع ذلك فهو يثير القلق، والمصدر هو "تقارير محدودة للشركاء وتقييمات للأمم المتحدة".

وأضافت "ما يشغلنا هو أن ما لا نعرفه يمكن أن يكون أكثر إثارة للقلق".


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