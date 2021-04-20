وكالة إيفى: السوبر الأوروبى ينقذ برشلونة من التدهور الاقتصادى

فاطمة شوقى

اتفق عدد من أندية كرة القدم الأوروبية من بينها 3 أندير إسبانية ريال مدريد ، وبرشلونة، و وأتلتيكو مدريد، على إنشاء بطولة جديدة تحمل إسم "دورى السوبر الأوروبى"، مما أثار ضجة كبيرة بسبب رفض جميع المسئولين الاوروبين لهذا الدورى، فى حين أكد عدد من الاقتصاديين أن ما يقرب من 300 مليون يورو الذى سيحصل عليه نادى برشلونة لمجرد كونه جزءًا منها سيحل جزءًا من المشاكل المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وأوضح إيفان كابيزا ، الشريك الإداري لشركة Laudem Partners والخبير في اقتصاد برشلونة لوكالة "إيفى" الإسبانية أن "مع 300 مليون ، يمكن للنادي أن يدفع ما يقرب من نصف ملعبه الجديد" ، موضحًا دائمًا أنه يجب أن تكون حذرًا قبل الحصول على جميع المعلومات حول المنافسة الجديدة.

أعلن بيان الدوري الأوروبي عن دفع مبلغ 3.5 مليار يورو لمرة واحدة إلى 12 ناديًا مؤسسًا مخصصًا حصريًا لخطط الاستثمار في البنية التحتية ، مثل برشلونة Espai Barça (تقدر حاليًا بأكثر من 800 مليون) ، وللتعويض عن تأثير الوباء ( أغلق النادي العام الماضي مع 97 مليون خسارة ومن المتوقع أن تعوضها بأكثر من 300 مليون في نهاية هذه الدورة).

ويعتبر مارك سيريا ، المدير العام لـ Diagonal Inversiones والخبير في اقتصاد برشلونة ، أن هذا الدخل الأولي "هو المفتاح في وقت يجب أن يواجه فيه النادي تجديد ميسي ويفكر في توقيع رائع (لاعب كرة القدم في بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند) ،

على الرغم من أن سيريا يشير إلى أن هذا الدخل الأولي لن يعمل على "إنقاذ" كرة المباراة "الاقتصادية التي سيتعين على برشلونة مواجهتها في يونيو" ، عندما يتعين عليه مواجهة مدفوعات اللاعبين وانتهاء بعض الاعتمادات لدى البنوك ، من بين المدفوعات الأخرى. الدين قصير الأجل لنادي برشلونة 730 مليون. وهكذا ، أوضح أنه "يجب على برشلونة أن يواصل خطة التقشف لمواجهة الالتزامات التي تأتي في طريقه" ، برأس مال عامل سلبي يزيد عن 600 مليون ودين يبلغ 1.173 مليون.

من ناحية أخرى ، أوضح البيان الصادر عن برشلونة ، المطابق عمليًا للذي نشرته دورى السوبر الاوروبى ، أن "مدفوعات التضامن ستكون أكبر من تلك التي يولدها حاليًا نظام المنافسة الأوروبية ومن المتوقع أن تتجاوز 10000 مليون. يورو على مدى فترة التزام الأندية ".

بالنسبة لكابيزا ، فإن قرار إنشاء هذه المنافسة الجديدة له جانبان ، اقتصادي ورياضي ، وكلاهما يعتمد على القوة،حيث يرى انه رد فعل طبيعى بعد أن سئموا من إدارة أموالهم بهذا الشكل السئ.