وزير خارجية الجزائر: ندعم ليبيا في كل محطاتها المقبلة وزيارتى لتوطيد العلاقات

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الجزائرى، صبرى بوقادوم، أن بلاده تدعم ليبيا في كل محطاتها المقبلة، مؤكدا أن زيارته إلى ليبيا توطد العلاقات الثنائية مع جارة الجزائر، وتوحد الصفوف الرامية للتحضير للملفات القادمة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل أمس الإثنين، وفدا جزائريًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية صبري أبوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي نور الدين مقري، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأكد المكتب الإعلامى للحكومة الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحث تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة.