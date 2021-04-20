وزير الداخلية السودانى يؤكد استتباب الأحوال الأمنية فى غرب دارفور

الخرطوم /أ ش أ/

أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية السودانى استتباب الأحوال الأمنية والجنائية والإنسانية بولاية غرب دارفور؛ عقب الأحداث التى شهدتها الولاية مؤخرا فى مدينة الجنينة.

وقال وزير الداخلية السوداني- فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- إن اللجنة الأمنية بالولاية بذلت جهودا مقدرة فى تنفيذ الخطة الأمنية بمشاركة القوات المسلحة وقوات الاحتياطى المركزي، والتى اشتملت على عدة محاور، مضيفا أن اللجنة أكدت على مراقبة حدود الولاية خاصة الحدود المشتركة مع دولة تشاد، بإشراف القوات المشتركة السودانية التشادية لضبط كافة مظاهر الانفلات.