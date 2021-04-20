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وزير الخارجية يسلم رئيس الاتحاد الإفريقى رسالة من الرئيس السيسى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:22 م
وزير الخارجية يسلم رئيس الاتحاد الإفريقى رسالة من الرئيس السيسى سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.
 
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري على حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشدداً على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.
 
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

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