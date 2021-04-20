وزيرة الصحة: إصدار قرار غدا بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بمستشفيات الوزارة

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إنه سيصدر قرار غدا بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأن التعاون بين البلدين سيشهد طفرات في الفترات القادمة.

كان قد شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن بين البروتوكولات التى تم توقيعها بروتوكول تعاون فى قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، و إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، و مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.