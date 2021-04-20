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نقل جثمان رئيس تشاد المنتخب سرا إلى العاصمة قبل الإعلان عن مقتله

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:33 م
نقل جثمان رئيس تشاد المنتخب سرا إلى العاصمة قبل الإعلان عن مقتله الرئيس التشادى إدريس ديبى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أنه تم نقل جثمان الرئيس التشادى المنتخب إدريس ديبي سرا بعد مقتله إلى العاصمة إنجامينا ثم تم الإعلان عن مقتله.

 

وكان الجيش التشادى قد أعلن مقتل إدريس ديبي ايتنو متأثرا بإصابته خلال معارك على الجبهة ضد المتمردين فى شمال البلاد، وذلك غداة إظهار نتائج الانتخابات الرئاسية الأولية فوزه بولاية سادسة وحصوله على 79.3% من الأصوات.

 

وقال الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد، إن "رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، وأضاف: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد". كما أعلن الجيش اغلاق الحدود البرية وإجراء انتخابات رئاسية شفافة.


ادريسي ديبي

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