نقابة الأطباء تطالب الصحة بالإسراع فى تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن التباطؤ فى تطعيم الفريق الطبى بلقاح كورونا يُنذر بخطورة كبيرة، خاصةً بعد زيادة معدل الوفيات من الأطباء يومياً، مشيرا إلى أن النقابة سجلت 6 شهداء من الأطباء فى يوم واحد منهم 4 فى سوهاج وهو الأمر الذى يستوجب مراجعة كل الإجراءات الخاصة بوقاية الفرق الطبية.

وطالب عبد الحى، فى بيان، وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من إجراءات تطعيم الفريق الطبى وطالب أيضا بالإعلان عن أعداد الأطباء الذين تم تطعيمهم حتى الآن وأعداد من لم يتم تطعيمهم مع الكشف عن خطة وتوقيتات التطعيم، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات والشهداء بين صفوف الأطباء فى مواجهة كورونا حتى وصلت إلى أكثر من 55 شهيد خلال الأسبوعين الماضيين ووصلت القائمة لحوالى 500 شهيد حتى الآن منذ بداية الجائحة.

وأوضح أن النقابة سبق وأرسلت فى 7 مارس مخاطبة للوزارة لحثها على الإسراع فى تطعيم الأطباء كأولوية أُولى فهم المتصدون للوباء، قائلا: ولكن فوجئنا بأن التطعيم يتم لكل الفئات ولباقى أفراد المجتمع فى حين لم ينتهى تطعيم الأطباء، وفى سبيل ذلك أرسلنا مخاطبةً أخرى لوزارة الصحة نُبدى فيها إستعداد النقابة العامة والفرعيات لتقديم أى مساعدة فى تطعيم الأطباء سواء بتخصيص مقرات فى جميع المحافظات أو بالمساعدة فى تسجيل الأطباء أو بأى شكل من أشكال المساعدة كما تراه الوزارة مناسباً حتى يتم الإنجاز على أرض الواقع.

وناشد عبد الحى، الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي عدم التراخي فى أخذ اللقاح و عدم الاستماع الى حوار مدى أمان اللقاح من عدمه، وأوضح أن جميع دول العالم توفر اللقاحات المختلفة ولا يمكن الحسم بأفضلية لقاح عن آخر، وأن المشاكل التى حدثت فى 6 حالات فقط من آسترازينيكا من بين ملايين الحالات وأكد أن جميع اللقاحات تقلل من احتمالات الإصابة و تعطى مناعة تتراوح من 65% إلى 95%و إذا حدثت إصابة تكون حينها الأعراض أقل حدة وبالتالي معظم المرضى لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، لذا أناشد جميع الاطقم الطبية بضرورة أخذ اللقاح فى أقرب فرصة ممكنة.

وتابع: كذلك لابد من عودة الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات ذات الكفاءة العالية لكل أفراد الطاقم الطبى، ومراجعة الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بجدية شديدة فى كل مكان، حتى لو بفرض حظر تجوال جزئي فى بعض المحافظات التى شهدت ارتفاع ملحوظ فى أعداد الإصابات والوفيات فى الموجة الثالثة.