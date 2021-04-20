نتائج الانتخابات الأولية أظهرت فوزه بولاية سادسة.. من هو رئيس تشاد إدريسي ديبي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن الزعيم إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة.. بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.

من هو إدريس ديبى؟

- منذ 31 سنة تربع إدريس ديبي على قمة السلطة، حيث وصل إلى سدة الحكم في جمهورية تشاد عام 1990 ( من 1990 حتى الآن انتخب سنوات 1996 و2001 و2006 و2011 و2016 و2021)

- سياسي - عسكري ولد في 18 يونيو من العام 1952

- ينتمي إلى قبيلة "الزغاوة" الممتدة بين تشاد والسودان

- ابن لراعٍ التحق باكراً في سلك الجيش، وجرى تأهيله العسكري على أيدي ضباط فرنسيين

- منحته الجمعية الوطنية التشادية يوم 11 أغسطس من العام الماضي رتبة مارشال

- واجه حركات تمرد متكررة في الصحراء الشمالية

- يتعامل أيضا مع استياء شعبي متزايد على إدارته للثروة النفطية وحملات قمع للمعارضين

- أصبح قائداً لهليكوبتر عسكرية عند نهاية السبعينات

- التحق بالمدرسة الحربية بباريس في العام 1985

- لعب دوراً في محاربة قوات الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي بداية الثمانينات

- تم تعينه قائداً للمنطقة العسكرية الشمالية