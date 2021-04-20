اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:35 م
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نائب محافظ سوهاج يشدد على العاملين بمشروعات "حياة كريمة" الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 10:20 م
نائب محافظ سوهاج يشدد على العاملين بمشروعات "حياة كريمة" الالتزام بالإجراءات الاحترازية جانب من الجولة
سوهاج ـ محمود مقبول

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قام السيد أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة مفاجئة لأعمال مشروعات الصرف الصحي، والأبنية التعليمية بنجوع " الماسخ، وطايع، والشيخ يوسف" بمركز المراغة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وممثل عن البرنامج الرئاسي مؤسسة "حياة كريمة"، ومنسق وحدة حياة كريمة بالديوان العام .
 
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن زيارته للمشروعات اليوم جاءت بشكل مفاجئ للتأكد من التزام العاملين بتلك المشروعات بالإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ الأعمال للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على نسب الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة . 
 
وبدأ " القاضي " جولته بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بنجع طايع، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 40%، ثم تفقد بدء تنفيذ الأعمال بمشروع الصرف الصحي بنجع الشيخ يوسف، وتوجه عقب ذلك إلى مشروع إنشاء المدرسة الثانوية بنجع الماسخ بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه .
 
  وأكد نائب المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لسلامة العاملين، لافتا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والذي يساهم بقوة في تغيير واقع القرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين .
 
 

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