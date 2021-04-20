مهندسون روس يخترعون تكنولوجيا للتلغيم الجوى تسمح بتدمير الدرونات المعادية

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اخترع المهندسون الروس أول شبكة في العالم للتلغيم الجوي تسمح بتدمير الدرونات المعادية باستخدام درونات "لانتسيات" الانتحارية الصديقة الحائمة في الجو.

وصرح كبير المصممين في شركة " زالو إيرو جروب" الروسية، ألكسندر زاخاروف أن تكنولوجيا التلغيم الجوي تقضي بالتواجد الدائم في الجو لبضعة درونات انتحارية تشكل حاجزا لا يمكن أن تجتازه درونات معادية.

وتقوم الدرونات الانتحارية باكتشاف درون معاد محلق بسرعة 150 كلم/ساعة، مع العلم أن سرعة الدرون الانتحاري الصديق تزيد على 300 كلم/ساعة.

وأضاف أن درونات "لانتسيت" قد خضعت لاختبارات باستخدام مناطيد تمثل الدرونات المعادية ، مشيرا إلى أن "لانتسيت" تم تزويده ببضعة أنواع من أجهزة التوجيه، بما فيها نظام التوجيه العامل استنادا إلى الاحتداثيات وجهاز التوجيه البصري الإلكتروني، ويتميز درون "لانسيت" بقدرة فائقة على المناورة ودقة الانقضاض، وأن بمقدوره تدمير الهدف على مسافة 40 كيلومترا، أما وزنه عند الإقلاع فلا يزيد على 12 كيلوغراما.