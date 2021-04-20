من هو الجنرال محمد ديبيى ابن زعيم تشاد الراحل وحاكم المجلس الانتقالى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تولى محمد إدريس ديبى إيتنو ابن الرئيس التشادى الراحل إدارة البلاد بعد وفاة والده اليوم الثلاثاء، خلال المعارك مع متمردين، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

ويعد محمد ديبي جنرال في الجيش التشادي، يبلغ من العمر 37 عامًا، وتولى قيادة الحرس الرئاسي، وهو الآن مكلف بقيادة مجلس عسكري لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

ووفقا لتقارير اعلامية فانه طيلة ثلاثين عامًا، أحكم ديبي قبضته الحديدة على تشاد، وسلم زمام الجيش لنجله، المرشح بقوة لخلافته.

وكان الجنرال عازم برماندوا أغونا قد قال فى بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية بعيد إعلان وفاة الرئيس في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، إنه "تم تشكيل مجلس عسكرى بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إينتو" مضيفا أن «المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال» السلطة.

وأعلن الجيش في تشاد في وقت سابق اليوم، وفاة الرئيس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها خلال معارك مع متمردين غداة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن «رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة» مضيفا «نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد الثلاثاء في 20 أبريل 2021».