منتخب الإسكندرية يفوز ببطولة النسخة الرابعة من دورى مراكز الشباب للصم

الإسكندرية جاكلين منير

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منتخب الاسكندرية للصم لفوزهم في نهائي دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث حصد منتخب الإسكندرية على المركز الأول والميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها 80 ألف جنيهاً

و أكد المحافظ فى بيان صادر اليوم على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التى تهدف إلى توظيف طاقة النشء والشباب السكندري بشكل إيجابي يفيدهم، لافتا إلى أن الشباب هم مستقبل الوطن، كما أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل جاهدة على دعم الشباب و استغلال طاقتهم بشكل فعال و إيجابي يعود عليهم بالنفع ، وذلك من خلال تنظيم العديد من المبادرات والفاعليات مثل: مبادرة "تنشيط الرياضة بأحياء الإسكندرية "، التي تقام صباح كل يوم جمعة، وأشار الشريف أن هناك مشروع "1000 بنت ..1000 حلم" الذي تنظمها مديرية الشباب والرياضة مع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، والذي يهدف إلى تدريب الفتايات تحت سن 14 سنة، وغيرها الكثير من الفاعليات التى تدعم بها الدولة الشباب والنشء.

ومن الجدير بالذكر؛ إن منتخب الإسكندرية قد تأهل علي حساب منتخب كفر الشيخ بعد أن تغلب عليه في مباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، بينما تأهل منتخب أسيوط بعد تغلبه علي منتخب الإسماعيلية في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف، كما أن الفرق ال16 التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالإسكندرية، بجانب 8 فرق أخري أصحاب دور الـ 8 في النسخة السابقة.