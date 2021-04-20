مقتل 79 مدنيا فى معارك بعدة أقاليم أفغانية خلال الأسبوع الماضى

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ذكرت لجنة حقوق الإنسان الأفغانية، أن 79 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيبوا في معارك في عدة أقاليم بالبلاد، خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب اللجنة الأفغانية المستقلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، "قتل وجرح مدنيون في إقليم فراه وبروان وننكرهار وقندهار".

وأوضحت أن 39 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 شخصاً خلال المعارك في أنحاء أفغانستان، مشيرة إلى أن من بين القتلى 4 نساء و8 أطفال، بالإضافة إلى تسجيل 17 طفلا وأربع نساء من بين الجرحى.

وألقت اللجنة الأفغانية المستقلة باللوم على طالبان ومسلحين مجهولين، مشيرة إلى أن العبوات الناسفة والقنابل على جوانب الطرق والهجمات المسلحة هي الأسباب الرئيسي لذلك.

ولم تعلق (طالبان) بعد على إلقاء اللوم عليها في التسبب في سقوط ضحايا مدنيين.