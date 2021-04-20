اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:12 م
خالد صلاح
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مقتل 19 مسلحا وإصابة 6 آخرين من طالبان فى اشتباكات بأفغانستان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:41 م
مقتل 19 مسلحا وإصابة 6 آخرين من طالبان فى اشتباكات بأفغانستان الجيش الأفغانى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 19 مسلحًا وإصابة 6 آخرين في اشتباكات وقعت في إقليم أوروزجان.

وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، أن الاشتباكات وقعت في مدينة ترينكوت ومقاطعة شاهراشينو.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 13 مسلحًا، بينهم 5 باكستانيين ينتمون لتنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.
 
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس، الأفغانية، أن الأعضاء الخمسة الذين ينتمون لتنظيم القاعدة متخصصون في تصنيع القنابل وقتلوا خلال غارة جوية استهدفت مخبأ لحركة طالبان في هلمند.
 

 


الجيش الأفغاني

إقليم أوروزجان

مسلحين

اشتباكات

مقاطعة شاهراشينو

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