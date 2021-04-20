مقتل 19 مسلحا وإصابة 6 آخرين من طالبان فى اشتباكات بأفغانستان

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أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 19 مسلحًا وإصابة 6 آخرين في اشتباكات وقعت في إقليم أوروزجان.

وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، أن الاشتباكات وقعت في مدينة ترينكوت ومقاطعة شاهراشينو.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 13 مسلحًا، بينهم 5 باكستانيين ينتمون لتنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.