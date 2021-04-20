مقتل 19 مسلحا وإصابة 6 آخرين من طالبان فى اشتباكات بأفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 19 مسلحًا وإصابة 6 آخرين في اشتباكات وقعت في إقليم أوروزجان.
وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، أن الاشتباكات وقعت في مدينة ترينكوت ومقاطعة شاهراشينو.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 13 مسلحًا، بينهم 5 باكستانيين ينتمون لتنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس، الأفغانية، أن الأعضاء الخمسة الذين ينتمون لتنظيم القاعدة متخصصون في تصنيع القنابل وقتلوا خلال غارة جوية استهدفت مخبأ لحركة طالبان في هلمند.
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